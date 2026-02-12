◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

予選18位で敗退となった鈴木萌々選手が競技後、インタビューに応じ今後へ向け意気込みを語りました。

鈴木選手は1回目、第一セクションのレールで転倒し、44.08点で16位。高得点を目指す2回目は転倒なく滑りきりますが、途中でバランスを崩す場面もあり53.50点。18位で予選敗退となりました。

鈴木選手は競技後「1本目転倒してしまって、2本目につなぐとこはできたんですけど、クリーンに決められなくて、すごい悔しいです」と述べました。

それでも、初めてのオリンピックは「とても楽しくて、自分がやりたい技をスロープスタイルもビッグエアもできた大会だった」と振り返り、「スロープスタイルは本当に難しいコースで、自分がこれをやりたいと決めたルーティーンをクリーンにきめることはできなかったがつなげられたのはよかった。そのための練習も難しかったんですけど、ビッグエアでもスロープスタイルでもいい練習ができたのでよかったです」と今大会を振り返りました。

現在18歳の鈴木選手。今後に向けて「まずオリンピックに出場することができたのは、両親だったりコーチだったり応援してくださる方のおかげなので本当に感謝していて。これからも次のオリンピックがあったら、出場できるようにもっともっと練習して次こそ決勝に残って金メダルを取りたいので応援よろしくお願いします」と最後は笑顔で意気込みを語りました。