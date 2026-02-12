◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

スピードスケート女子５００メートルが行われ、２０２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。このメダルで日本勢の今大会での通算メダル獲得は金３、銀５、銅９で合計１７個となった。日本の冬季五輪史上最多だった北京五輪の１８個（金３、銀７、銅８）に、あと１つに迫った。

◆日本勢のメダル獲得（日付は現地時間）

▼第２日（２月７日） スキー・ジャンプ女子個人ノーマルヒルで、丸山希が日本勢１号となる銅メダル。同日にスノーボード男子ビッグエアで木村葵来の１号金メダル、木俣椋真が銀メダルを獲得し、いきなり金銀銅のロケットスタートとなった。

▼第３日（８日） フィギュアスケート団体（鍵山優真、坂本花織、佐藤駿、三浦璃来＆木原龍一、吉田唄菜＆森田真沙也）が２大会連続銀メダルを獲得した。

▼第４日（９日） スピードスケート女子１０００ｍで高木美帆が連覇を逃したものの表彰台確保の銅メダル発進を決め、４度目の五輪で自身通算８個目。スノーボード女子ビッグエアでは村瀬心椛が悲願の金メダル。ビッグエアは冬季日本の歴史に刻む初のアベック金。スキー・ジャンプ男子個人ノーマルヒルでは初出場の二階堂蓮が、女子の丸山に続き、今大会ジャンプ男子初の銅メダルを獲得した。

▼第５日（１０日） スキー・ジャンプ混合団体（丸山希、小林陵侑、高梨沙羅、二階堂蓮）で日本初の銅メダル。４年前にスーツ規定違反で失格となり、悔し涙を流しただ高梨沙羅は、２２年北京五輪の雪辱を果たし、メンバーらとうれし涙を流した。

▼第７日（１２日） フリースタイルスキー男子モーグルで、堀島行真が銅メダルを獲得。２大会連続の表彰台入りも男子日本では初となった。スノーボード女子ハーフパイプで、２大会連続出場の小野光希が銅メダルを獲得した。

▼第８日（１３日） スノーボード男子ハーフパイプで、３大会連続出場の戸塚優斗が金メダル。初出場の１９歳、山田琉聖が銅メダルを獲得した。フィギュアスケート男子フリーでは、鍵山優真が２大会連続の銀メダル。初出場の佐藤駿が銅メダルに輝いた。

▼第９日（１４日） スキー・ジャンプ男子個人ラージヒルの二階堂蓮（日本ビール）が銀メダル。個人ノーマルヒルと混合団体の銅メダルに続き、今大会自身３個目のメダルを獲得した。

▼第１０日（１５日）フリースタイルスキー男子デュアルモーグルで、堀島行真が銀メダルを獲得。今大会はモーグルの銅に続き２個目。スピードスケート女子５００ｍで高木美帆が１０００ｍに続き、銅メダルを獲得した。

◆北京五輪の日本人メダリスト

▼金メダル 高木美帆（スピードスケート）小林陵侑（ジャンプ）平野歩夢（スノーボード）

▼銀メダル 鍵山優真、団体（フィギュアスケート）高木美帆２個、団体追い抜き（スピードスケート）カーリング、小林陵侑（ジャンプ）

▼銅メダル 宇野昌磨、坂本花織（フィギュアスケート）森重航（スピードスケート）渡部暁斗、団体（ノルディック複合）堀島行真（モーグル）村瀬心椛、冨田せな（スノーボード）