「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本５−７韓国」（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスは世界チームランク３位の韓国に敗れ、２連敗。通算１勝４敗となり、上位４チームによる決勝トーナメント進出は厳しい状況に追い込まれた。世界チームランク３位の韓国もここまで２勝２敗と苦しんでいたが、３勝目をあげて４位タイに浮上した。

日本のＳＮＳ上でも美女カーラーチームとして話題となった韓国チーム。勝利すると笑顔を咲かせ、太極旗を手に記念撮影する場面もあった。終盤に日本のハウス内の石を一掃するミラクルショットを決めたキム・ミンジは「ライバルである日本に勝てたのはとても嬉しいです。試合のパフォーマンスも良かったのでとても満足してます」と笑顔。「五輪でも世界選手権でもどこであれ、日本とのライバル関係は特別なもの、特別な試合」と明かし、初五輪の舞台については「氷上で楽しむことで、試合のパフォーマンスを向上させることができます。だからこそ私たちは常に氷上での時間を楽しむように努めています。そうすれば試合のパフォーマンスも向上できる」と語った。