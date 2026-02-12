◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

ミラノ・コルティナ冬季五輪のスピードスケート女子500メートルが15日（日本時間16日）に行われ、五輪初出場の山田梨央（28＝直富商事）が37秒78で9位だった。

武器である低い姿勢から加速した。7組で登場した山田は滑り終えた時点で高木美帆に次ぐ2位。氷上では会場の歓声に納得した表情で手を振り応えた。

結果は9位だったが、山田は「良い滑りができてホッとしている。37秒台が出て良かった」と及第点を口にするも「今できるすべてで入賞に届かなかったのは反省」と振り返った。

続けて、同郷、同じ経歴で18年平昌金メダルの小平奈緒さんから“伝言”でエールをもらっていたことを明かした山田。「小平さんからはインスタでストーリーを上げた時に拍手のリアクションをいただいて、大会前に奈緒さんの（経営している）カフェに行った方にドイツで会ったんですけど“梨央ちゃんは緊張しちゃうから応援しちゃダメなんだ”っていう話もしていたらしくて（笑い）。“だから本当に自分の気持ちを大会にぶつけてくればいいんだよ”って“言ってたぞ”って伝言でいただいた」とうれしそうに話した。