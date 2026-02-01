ラ・リーガ 25/26の第24節 ラヨ・バリェカノとアトレチコ・マドリードの試合が、2月16日00:15にエスタディオ・デ・ブタルケにて行われた。

ラヨ・バリェカノはホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）、イシ・パラソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアトレチコ・マドリードはアレクサンデル・セルロート（FW）、ニコラス・ゴンサレス（FW）、アレックス・バエナ（MF）らが先発に名を連ねた。

40分に試合が動く。ラヨ・バリェカノのアンドレイ・ラティウ（DF）のアシストからフラン・ペレス（MF）がゴールを決めてラヨ・バリェカノが先制。

さらに45分ラヨ・バリェカノが追加点。オスカル・バレンティン（MF）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とラヨ・バリェカノがリードしてハーフタイムを迎えた。

56分、アトレチコ・マドリードは同時に3人を交代。ロドリゴ・メンドーサ（MF）、マッテオ・ルッジェーリ（DF）、アレックス・バエナ（MF）に代わりロビン・ルノルマン（DF）、オベド・バルガス（MF）、フリアン・アルバレス（FW）がピッチに入る。

63分、アトレチコ・マドリードは同時に2人を交代。ジョニー・カルドーゾ（MF）、クレマン・ラングレ（DF）に代わりマルコス・ジョレンテ（MF）、アデモラ・ルックマン（FW）がピッチに入る。

64分、ラヨ・バリェカノは同時に3人を交代。イシ・パラソン（MF）、ホルヘ・デフルトス（FW）、フラン・ペレス（MF）に代わりペドロ・ディアス（MF）、ヨジュア・ベルトラウフ（DF）、アルバロ・ガルシア（MF）がピッチに入る。

74分、ラヨ・バリェカノが選手交代を行う。イリアス・アコマック（FW）からランディ・エンテカ（FW）に交代した。

その直後の76分ラヨ・バリェカノが追加点。アルバロ・ガルシア（MF）のアシストからノーベル・メンディ（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

その後もラヨ・バリェカノの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ラヨ・バリェカノが3-0で勝利した。

なお、ラヨ・バリェカノは90+2分にアルバロ・ガルシア（MF）に、またアトレチコ・マドリードは29分にジョニー・カルドーゾ（MF）、52分にロドリゴ・メンドーサ（MF）、70分にマルコス・ジョレンテ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

