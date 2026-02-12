◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）となった。

▽高木のレース後の主な一問一答

―銅メダルが決まった瞬間の気持ちは。

「前回の北京五輪の時より順位を１つ落ちてしまったんですけど、今回はそんな簡単にうまくいくとは思っていなかったので、その中でもメダルを取り切れたっていうことが素直にうれしいなというふうに思いました」

―スタートから素晴らしかった。

「スタート、１０秒３で入る気持ちで飛び出していったので。同走の選手もすごく速くて、ちょっと私遅いのかなという錯覚を覚えていたんですけど、しっかりと１０秒（４０）。たぶん１００メートルはベストになるのかな、で入ってこれたっていうのは一つ良かった点ではありますね。ただ反省を述べるとすると、その後の伸びっていうのは伸びきれてないところがあったので、そこは修正していかなきゃいけないなというふうにも感じています」

―１０００メートルの銅メダルとは違う思いがあるのでは。

「そうですね。やっぱり種目の中で差があるわけではないんですけど、やってきた本数っていうものがやっぱり違うので。１０００メートルでの銅メダルっていうのはすごい悔しい気持ちっていうのもあったんですけど、ちょっと５００メートルの銅メダルはまた違う思いはありますね」

―団体追い抜き、１５００メートルとレースは続く。今後に向けて。

「そうですね。ひとしきり喜んだので、ここからは自分と自分たちのレースでどうしていくかっていうのを、いったん落ち着いてまた向き合っていきたいなというふうに思ってます」