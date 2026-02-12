◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子500メートルが行われ、4組に登場した高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が37秒27の自己ベストに迫る好タイムを叩き出し、1000メートルの銅メダルに続き銅メダルを獲得した。本命ではない500メートルで22年北京五輪の銀メダルに続き2大会連続、今大会2つ目のメダルを獲得。夏冬通じ日本最多メダル数を「9」に更新した。金メダルを狙う団体追い抜き、大本命の1500メートルへさらに弾みをつけた。

最終組のレースを見守っていた高木は銅メダルが確定すると、ポンと手を叩き、ガッツポーズ。そして、コーチに飛びついて喜んだ。姉・高木菜那さんが観客席で声援を送る様子も映された。

視聴者からは「サムライ」「かっこよすぎ」「凄すぎる」「すごすぎて怖い」「やっぱり別格」「尊敬しかない」などの声が寄せられた。

また、表彰台では金メダルを獲得したフェムケ・コク（オランダ）、銀メダルを獲得したユッタ・レームダム（オランダ）との身長差にも注目が集まった。コクが1メートル72、1000メートルで金メダルのレールダムの1メートル81に対し、高木は1メートル64。

「体格の不利は否めないが、本当に凄い」「オランダ勢身体デカい」「オランダ強すぎる」「オランダ女子2人が体を縮めてる」などの声が集まった。