「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本５−７韓国」（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスは世界チームランク３位の韓国に敗れ、２連敗。通算１勝４敗となり、上位４チームによる決勝トーナメント進出は厳しい状況に追い込まれた。

日本テレビの中継ゲストには１８、２２年２大会連続メダリスト、ロコ・ソラーレの吉田知那美が出演。日本チームの現状を思い感極まる場面もあった。小野寺、吉村の悔しい表情のインタビューのあと、吉田は「もちろん敗戦のあとで悔しい雰囲気はあるんですけど、日本代表フォルティウスはどん底からはい上がってきたチームです。フォルティウスの金メダルももちろん応援してるんですけど、なによりも五輪を最大限楽しんで、佳歩らしく紗也らしく戦ってほしいなと思います」と涙声で語った。

ＳＮＳなどでは「知那美さんちょっと泣きそう」、「解説にも愛が溢れてて素敵」、「思いが分かるんだろうな」との声が上がっていた。

ロコは２大会とも５勝４敗で勝ち上がり、メダル獲得に繋げた。「まだチャンスはある。最後まで日本代表フォルティウスらしく戦えばチャンスはあると思います。本当に気持ち。全勝でプレーオフにいこうが、５勝４敗でプレーオフにいこうが、プレーオフはプレーオフです。抜ければいいんです」と、自身の経験も重ねてエールを送っていた。