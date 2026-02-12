◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルの１０００メートルを含めて、４種目で２大会連続表彰台に上ったこととなった。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）にとなり、２ケタの大台突破へ前進した。銅メダルが決まると、待機場所でガッツボーズ。日の丸を背負って、笑顔で場内を回ると、オランダのファンからも異例の「ミホ」コールが起きた。取材では「前回の北京五輪のときより順位は１つ落ちたが、今回はそんなにうまくいくと思っていなかった中でメダルを取り切れて素直にうれしい」と充実感を漂わせた。

◆レース後の一問一答

−銅メダルが決まった瞬間の気持ち

前回の北京五輪の時より順位を１つ落ちてしまったんですけど、前回と違って表彰台を取りにいって挑んだ５００ｍでもあって、ちょっと語弊を生むんですけど、今回はそんな簡単にうまくいくとは思っていなかったので、その中でもメダルを取り切れたっていうことが素直にうれしいなというふうに思いました。

−スタートから素晴らしかった

ほんとにスタート、１０秒３で入る気持ちで飛び出していったので同走の選手もすごく速くて、ちょっと私遅いのかなという錯覚を覚えていたんですけど、しっかりと１０秒、たぶん１００メートルはベストになるのかな、で入ってこれたっていうのは１つ良かった点ではありますね。ただ反省を述べるとするとその後の伸びっていうのは伸びきれてないところがあったので、そこは修正していかなきゃいけないなっていうふうにも感じています。

−１０００の銅とは違う思いがあるのでは

そうですね。やっぱり種目の中で差があるわけではないんですけど、やってきた本数っていうものがやっぱり違うので、１０００メートルでの銅メダルっていうのはすごい悔しい気持ちっていうのもあったんですけど、ちょっと５００メートルの銅メダルはまた違う思いはありますね。

−まだまだレースは続く

そうですね。ひとしきり喜んだので、ここからは自分と自分たちのレースでどうしていくかっていうのをいったん落ち着いてまた向き合っていきたいなというふうに思ってます。