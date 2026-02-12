「ドジャース春季キャンプ」（１４日、グレンデール）

昨季のワールドシリーズ（ＷＳ）で最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いたドジャースの山本由伸投手（２７）が体重増でさらなる飛躍を期す。明らかにたくましさを増した体つき。冬に計画的に強化してきたそうで「気の緩みではないですよ」と報道陣を笑わせた。詳細は伏せたが「毎年ちょっとずつ改善している。体重の管理もそうですし、いろんな面を調整するので、その一環としてやってみた」と説明した。

昨季は東京での開幕戦からＷＳまでフル稼働した。昨年１１月はボールに触らず完全休養で回復に努め、同１２月に自主トレを開始。疲労が懸念されたが「いざ動いてみると、すごくコンディションも良かった」。例年通り１月前半には傾斜を使って投げ、１３日のキャンプ初日は早速、実戦形式で打者相手に投球した。

メジャー３年目の今季は日本選手初のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）に挑む。３月のＷＢＣでは２連覇を目指す日本代表のエースとして期待される。オリックス時代にバッテリーを組んだ若月の代表入りに「一番と言ってもいいぐらい楽しみ」と再会を心待ちにした。