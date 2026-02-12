■ミラノ・コルティナ五輪 スピードスケート女子500m（16日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

スピードスケート女子500mが16日に行われて、郄木美帆（31、TOKIOインカラミ）が37秒27で銅メダルを獲得。22年北京の銀メダルに続き2大会連続メダル、五輪史上女子最多の通算9個目となった。山田梨央（28、直富商事）は37秒78で9位、吉田雪乃（23、寿広）が37秒98で13位だった。

18年の平昌から1発勝負に戻った500m、22年北京銀メダリストの郄木は4組に登場、アウトコーススタートで王婧紫仟（24、中国）と同走。最初の100mを10秒40と好スタート、コーナーも完璧になバランスで回り、終盤の強さも見せつけて37秒27、フィニッシュ後には笑顔を見せた。

最終組を前に郄木は2位、最終組には北京の金メダリストのE.ジャクソン（アメリカ）、この種目の世界記録保持者・F.コック（25、オランダ）、異次元の滑りを見せた2人だが、ジャクソンが終盤でつまずくミス、コックが五輪レコードの36秒49、ジャクソンは37秒32、郄木の銅メダルが決まると、手を叩いてガッツポーズを見せた。すぐに会場に走って戻ると、コートと笑顔でハグをした。表彰台は女子1000mと同じメンバーとなり、金と銀が入れ替わった。

【スピードスケート女子500m】

金）F.コック（オランダ）36秒49（五輪レコード）

銀）J.レールダム（オランダ）37秒15

銅）郄木美帆 37秒27

9位：山田梨央 37秒78

13位：吉田雪乃 37秒98

