ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手（２６）がキャンプイン前日の１４日、アリゾナ州グレンデールで調整し、実戦形式の打撃練習で４打席に立って２本の安打性の打球を放った。会見では球団に設置を要望した温水洗浄便座について“熱ベン”を振るい、報道陣の爆笑をかっさらった。チームメートにも素晴らしさを伝えたそうで、“おしり合い”も一気に増えそうだ。

◇ ◇

−実戦形式も含めて打撃の調整は。

「しっかり数もこなせている。問題なく順調に来ていると思う。１１月からやってきたことを常に続けていくこと、自分の状態を上げることを意識してやっている」

−一、三塁ともに守備練習に励んでいる。

「やるしかない。課題をつぶしていくことがやるべき仕事」

−ＷＢＣで対戦したい投手は。

「やっぱり米国代表の２人（スキーンズとスクバル）のサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）投手。ドミニカ共和国とか、いい投手と対戦したい」

−日本代表への合流時期を月末に遅らせたのはなぜか。

「やはりこっちに慣れることと、向こうに行っても試合に出られない。体のためにも、ホワイトソックスのチームのためにもなるので」