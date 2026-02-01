プロ・リーグ 25/26の第25節 アントワープとウェステルローの試合が、2月16日00:00にボサイル・スタディオンにて行われた。

アントワープは綱島 悠斗（MF）、野沢 大志ブランドン（GK）、ジェラール・ファンデプラス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウェステルローは坂本 一彩（FW）、ナチョ・フェリ（FW）、ホシマール・アルコセル（FW）らが先発に名を連ねた。

16分に試合が動く。ウェステルローのアラヤル・サヤド（FW）がゴールを決めてウェステルローが先制。

ここで前半が終了。0-1とウェステルローがリードしてハーフタイムを迎えた。

アントワープは後半の頭から2人が交代。アンドレアス・ベルストレーテン（DF）、ティボ・ソマーズ（FW）に代わりマルワン・アルサハフィ（MF）、セム・ルンデール（DF）がピッチに入る。

60分、アントワープが選手交代を行う。デニス・プラート（MF）からイサーク・ババディ（MF）に交代した。

64分ウェステルローが追加点。アラヤル・サヤド（FW）のアシストからブライアン・レイノルズ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、ウェステルローが0-2で勝利した。

なお、アントワープに所属する綱島 悠斗（MF）はフル出場した。21分にイエローカードを受けている。野沢 大志ブランドン（GK）はフル出場した。

また、ウェステルローに所属する坂本 一彩（FW）は先発し87分までプレーした。

2026-02-16 02:00:55 更新