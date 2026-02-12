◇ミラノ・コルティナ冬季五輪 第9日 ジャンプ 男子個人ラージヒル（ヒルサイズ＝HS141メートル）（2026年2月14日 プレダッツォ・ジャンプ競技場）

二階堂を最も身近で支えてきたのが、今年1月13日に婚姻届を提出したばかりの妻・麗奈さん（26）だ。出会いは約2年前。酔いつぶれた二階堂を、その場に居合わせた麗奈さんが介抱したのが始まりだった。「水を持ってきたら生き返りました（笑い）。全然、そんな気持ちはなかったので、今が不思議です」。そう振り返り、くすりと笑う。

互いの呼び方は「ぴぴ」と「れなぴ」。麗奈さんは「おおらかですよ。全然怒ったりしない。その代わりすねますけど」と夫の素顔を明かす。尊敬するところは、「もうアスリート過ぎる」と表現するストイックさ。自宅でも欠かさずストレッチを行い、オフの日でも早朝6時に起きて走りに出るという。

そんな努力を間近で見てきたからこそ、あえて「頑張れ」とは言わなかった。「メダルを獲ってもらえたらうれしいですけど、自分に負けなければ大丈夫」。今大会3個目のメダルを獲得した2月14日はバレンタインデー。イタリアでは「サン・バレンティーノ」と呼ばれ、またの名を「恋人たちの日」と言う。愛妻への感謝を込めた、特別なメダルにもなった。