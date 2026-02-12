「ミラノ・コルティナ五輪・フリースタイルスキー・男子デュアルモーグル・決勝」（１５日、リビーニョ・エアリアル・モーグルパーク）

堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝は、決勝で第一人者のミカエル・キングズベリー（カナダ）に敗れたものの、２大会連続の銅メダルとなったモーグルに続く、銀メダルを獲得した。２２年に北京五輪代表の妻・輝紗良さんと結婚し、その後第１子も誕生。堀島は赤ちゃんの動きも競技に生かしていた。

超が付くほど真面目な堀島。日々の練習も手を抜かないが、日常生活のどんなことでもモーグルにつなげようとする。柔らかい話を聞き出そうとした報道陣が、第１子のことについて質問すると、堀島からはまさかの回答が返ってきた。

「よく学ぶのは子どもがどうやって歩いていくのかというプロセスだったり、何も教えてないのに力強い行動ができていたりとか、筋肉の発達とか、それを見て自分に落とし込む。歩く姿、立つ姿、座る姿、どういうのが効率的なのか。赤ちゃん自体が効率的に動いてるはずだと僕は思っているので。筋力がない中でどのようにして、僕たちのように体を動かしているのか。それを１から見つめ直すいい機会になっている」

２２年北京五輪で銅メダルを獲得し、４年後のミラノ・コルティナ五輪ではモーグルで銅メダル、デュアルモーグルで銀メダルを取った日本のエース。日常に起こる全てのことを競技につなげようとする真面目さと貪欲さが、世界のトップにい続けられる秘けつなのかもしれない。

◆堀島行真（ほりしま・いくま）１９９７年１２月１１日、岐阜県池田町出身。小学４年生から本格的にモーグルを始める。池田中２年生の時にジュニアオリンピックカップで優勝。高校１年生からＷ杯に参戦した。岐阜第一高を経て、中京大に進学。１８年平昌五輪は１１位。２２年北京五輪銅メダル。２２年に結婚を発表し、長女も誕生している。トヨタ自動車所属。身長１７０センチ。