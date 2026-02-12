◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

予選4位通過の岩渕麗楽選手が競技後インタビューに応じ、決勝に向け意気込みを語りました。

3回目の五輪となった岩渕選手は、1回目で73.65点をマークし4位。2回目はジャンプの着地で手をつくなど細かいミスもあり、得点を伸ばせず全体4位で決勝進出しました。

岩渕選手は競技後、自身の滑りを振り返り「全体的に見たら1本目はしっかり技を選びつつ、スピードを稼ぐのが難しいコースだったので、そこの課題もクリアしつつ、点数を出せてよかった。レールセクションで細かいミスが目立ったのが残念だった」と振り返りました。

また「ビッグエアの気持ちを引きずる暇もないくらいタフなコース。ここはここで楽しく滑ることができたので、気持ちを切り替えて今日の結果につながった」と述べると「縦回転が得意だと思ってやってきたんですけど、このコースはなかなかスピードをつけるのが難しい中で、私の縦軸を使ったスタイルとよく合ってたんじゃないかなと思っていて、それが1本目、いい点数に影響してくれた」と分析しました。

そしてメダル獲得に向けては「ジブセクションをいかにミスが少なくクリーンに決めるかはもちろん、日本人は特に体格差で劣ってしまう部分があるので、そういうところを技だったり技術的なところでカバーしてジャンプをうまくてつなげられるかが大事になってくると思います」と冷静に語り、決勝の滑りは「自分の滑りをしっかり出していきたい。今日よりは天気が心配されているので、そういう所も含めて自分の技を構成しなおしつつ、表彰台圏内あがれるように頑張っていきたい」とコメントしました。

さらに「(決勝で)技のギアをあげるというかは、スピードが出ないなかで、このコースに合うのかを見つけるのが大事かなと思います」とも話し、悲願のメダル獲得を目指す意気込みとしては「純粋にプレッシャーよりも3度もこの舞台に立てて、決勝に上がれて楽しみの方が強いので。このポジティブな気持ちのまま決勝楽しんでいきたいなと思います」と笑顔で話しました。