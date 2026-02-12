睫敞帆が500mで銅メダル獲得 今大会2個目・メダル確定時は喜び爆発【スピードスケート】
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)
スピードスケートの女子500メートルは郄木美帆選手が銅メダルを獲得しました。
4組目で登場した郄木美帆選手は最初の100メートルを10秒40で通過、最後は同組の中国選手を大きく離し37秒27でフィニッシュしました。
終盤まで1位をキープしましたが12組目、オランダのレールダム選手が37秒15を出し2位に後退、最終組のコック選手（オランダ）がオリンピックレコードで1位となり、郄木選手の3位が確定しました。
郄木選手は最終組のレースを控室で観戦。メダル確定を知ると喜びを爆発させ、ライバルやコーチ陣と抱き合い、フィールドに登場すると多くのファンの声援に応えました。
郄木選手の500メートルのメダル獲得は2022年北京五輪での銀メダル以来2個目、今大会は1000メートルの銅メダルに続いて2つめのメダルとなりました。1位：コック（オランダ）36秒49
2位：レールダム（オランダ）37秒15
3位：郄木美帆 37秒27
9位：山田梨央 37秒78
13位：吉田雪乃 37秒98