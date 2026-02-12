◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート女子500m(大会10日目/現地15日)

スピードスケートの女子500メートルは郄木美帆選手が銅メダルを獲得しました。

4組目で登場した郄木美帆選手は最初の100メートルを10秒40で通過、最後は同組の中国選手を大きく離し37秒27でフィニッシュしました。

終盤まで1位をキープしましたが12組目、オランダのレールダム選手が37秒15を出し2位に後退、最終組のコック選手（オランダ）がオリンピックレコードで1位となり、郄木選手の3位が確定しました。

郄木選手は最終組のレースを控室で観戦。メダル確定を知ると喜びを爆発させ、ライバルやコーチ陣と抱き合い、フィールドに登場すると多くのファンの声援に応えました。

郄木選手の500メートルのメダル獲得は2022年北京五輪での銀メダル以来2個目、今大会は1000メートルの銅メダルに続いて2つめのメダルとなりました。

1位：コック（オランダ）36秒492位：レールダム（オランダ）37秒153位：郄木美帆 37秒279位：山田梨央 37秒7813位：吉田雪乃 37秒98