「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子５００ｍ」（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２２年北京五輪同種目銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は３７秒２７の好タイム。銅メダルを獲得し、通算９個目のメダルを獲得した。

１００ｍを１０秒４０とスタートダッシュに成功。その勢いのまま加速し、後続のプレッシャーをかけるタイムとなった。客席では姉の菜那さんも笑顔を浮かべていた。トレーニングルームで後続選手のレースを見守り、メダル獲得が決まるとガッツポーズ。走ってリンクに戻り、ヨハンコーチに抱きついた。

レース後、高木は「前回の北京より順位は落ちたが、前回と違って、今回はうまくいくと思ってなかった。メダルを取り切れたのが素直に嬉しかった」と笑顔。レースを振り返り「スタートが１０秒３で入る気持ちで飛び出した。１００（のタイムは）はベストになるのかな、入ってこれたのが良かった。反省するなら伸びきれてないところは修正しないといけない」とうなずいた。

前回北京五輪で銀メダルを獲得した種目。５００ｍ以外も３種目出場することから、今大会、同種目の出場は体調次第で判断するとしていた。Ｗ杯でも１０００ｍ、１５００ｍに重点を置いてきたが、大舞台の５００ｍできっちり結果を残した。

２連覇が懸かっていた９日の１０００メートルは悔しい銅メダル。今回との比較に、「種目の中で差があるわけではないが、（１０００ｍとは）やってきた本数が違うので。違う思いがありますね」と笑み。一方で１５００ｍ、パシュートもあり「ひとしきり喜んだので自分たちのレース、どうしていくかというのを一旦、落ち着いて向き合っていきたい」と視線を先に向けた。

◆高木美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道幕別町出身。中学３年時に２０１０年バンクーバー五輪に出場。１８年平昌五輪では姉・菜那さんらと団体追い抜きで金メダルを獲得し、１５００メートルで銀、１０００メートルは銅。２２年北京大会は１０００メートルで金、５００メートル、１５００メートル、団体追い抜きは銀だった。１５００メートルの世界記録保持者。１６４センチ。