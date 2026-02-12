『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』4月から時間昇格 サプライズ発表にメンバー歓喜「変わらずアホなことを全力でやっていきたい」
4人組グループ・Aぇ! groupが出演するフジテレビのバラエティー番組『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』（毎週日曜 深1：25）が、4月から毎週火曜深夜0時15分からの放送に枠移動することがわかった。時間昇格後の初回は4月7日となる。
同番組は、Aぇ! groupが新時代の新たな答えを出すために、“今本気で気になっていること”を、全力で検証していくガムシャラアイドル全力検証バラエティー！どんなことにも全力なメンバーたちが、令和時代だからこその疑問“Q”に、汗をかいて全力で向き合い、アンサー“Aぇ！”を届ける。
15日の放送では、何も知らないメンバーたちが部屋に呼び出されると、そこには『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』スタッフが集結。真剣な表情のスタッフたちを前に、「なになに!?」「怖いって！」と口々に発するAぇ! group。そして、番組スタッフが「皆さまにご報告があって参りました」と切り出し、この場で4月から放送時間が昇格となり、毎週火曜24時15分からの放送になることをメンバーに告げるサプライズが仕掛けられた。
これを知ったメンバーたちは「よっしゃー！」「良かった!!」と大喜び。正門良規は「平日折り返しのタイミングになるので、残り1週間頑張ろうと思ってもらえる番組になったらいいなと思っています」と、意気込みを語った。
なお、22日の放送は、「令和のアレコレ使ったら初心者でも余裕でおいしいものが作れちゃう？」をテーマに、「ちょちょいのちょいで打倒正門！シチュエーション料理対決」の最終戦を届ける。メンバーで唯一料理が得意な正門と、料理初心者のメンバーが令和の最新グッズを使って対決する。最終戦は、正門VS末澤誠也。たして勝利するのはどちらなのか。
■めんばーこめんと
▼正門良規
最高のサプライズでした！なかなか味わうことのできない経験をさせていただいて、いい意味でのびのびと毎回違うことをチャレンジさせていただいている番組なので、平日の毎週火曜という時間になり、新しい層の方々にも僕らの番組が届いたらいいなという期待感があります。でも変わらずアホなことを全力でやっていきたいと思っていますので、まだまだペンキをかぶるグループでいたいです（笑）。4月からの『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』も楽しみにしていてください！
▼末澤誠也
まだ番組が始まって間もないですが、放送時間が昇格するのは本当にうれしいです。見てくださっている皆さんが楽しんでくれているのかなと思いました。このチームがすごい良いチームで、和気あいあいとしながら楽しんで収録できているので、時間が上がったことでよりたくさんの方に見ていただいて、『Aぇ! groupのQ&Aぇ!』と、Aぇ! groupのことをより多くの方に知っていただけたらうれしいなと思います。
▼小島健
日曜深夜という時間も好きだったのですが、新たに放送時間が変わってどんなことができるようになるのかがとても楽しみです。収録の日もそうですが、いちファンとして放送の日もほんまに待ち遠しい番組なので、僕たちでもっと番組を盛り上げていけたらと思っています。そして、これまで以上にスペシャルの放送もできたらいいなと思っているので、いろんなことにチャレンジして頑張っていきます！皆さんも楽しみにしていてください！
▼佐野晶哉
まず、このスタッフさんたちと長く番組を続けたいと思っているので、率直にうれしいです。番組が開始してまだ4ヶ月という短い期間ですが、僕たちの良さを最大限引き出してくれるチームに出会えて本当にうれしいです。皆さんとこれから先、ずっと一緒に頑張っていけるように、放送時間が昇格するということはとても大事なことだと思っています。そして何より、見てくださっている皆さんがいるからこそだと感謝しています。春からもいっぱい応援していただけるような番組を続けていきますので、引き続き応援よろしくお願いします！
