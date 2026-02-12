◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子５００メートルが行われ、初出場の吉田雪乃（寿広）は３７秒９８で１３位だった。メダル獲得を期待された２３歳だったが、悲願達成はならず、ゴール後に涙を流した。

兄の影響で小学４年から競技を始めた。中学時代は１００メートル障害を専門とした陸上との二刀流。盛岡工に進むと、植津悦典氏の下で指導を受け、徐々に才能が開花した。高校卒業後も植津氏と二人三脚で歩み、２４年シーズンにはＷ杯５００メートルで２勝を挙げた。

五輪初レースとなった９日の１０００メートルは１６位と苦戦。初めて経験する大舞台の雰囲気にのまれた。スタートラインに立ったときから体が動かず、「ガチガチだった」と振り返る。今季磨いてきたスタートも思うように決まらず。「自分の持ち味である（氷に）しっかり乗せ切って滑るというのが、全く出せなかった。力を使って進んでしまったので、残り１周はかなり遅い状態で入ってしまった。五輪の舞台でしっかり滑ることがどれだけ難しいかを感じた」と大きな洗礼を浴びた。

今季からは五輪３大会連続出場の及川コーチに本格的に師事。長野五輪金メダルの清水宏保氏からも指導を仰ぎ、２人の武器であったロケットスタートをたたき込まれた。５００メートルでの１００メートルの通過タイムは、高校時代に１２秒台だったが、昨年末の全日本選手権では１０秒４０をマークした。自己ベストも５００メートル、１０００メートルをともに更新し初の五輪切符をつかんだ。

成績を残す一方で、「スケートは嫌い」と話す。海外転戦をしていても「早く家に帰りたい」と話し、今回の五輪出国前も「行きたくない」と何度も口にしていた。スケートを続けるのは周囲への恩返しのため。五輪出場を果たしたが、それだけでは満足していない。「大きな大会でメダルを獲得して、その先に恩返しがあると思っている」と今大会でのメダル獲得へ燃えていた。会場には及川コーチ、植津氏の姿も。メダル獲得は果たせなかったが、雄姿を見せた。

◆吉田 雪乃（よしだ・ゆきの）２００３年１月２９日、岩手県生まれ。２３歳。小４から競技を始める。盛岡工高卒業後、寿広入り。２２年１月、世界ジュニア選手権５００メートル２位、１０００メートル優勝。Ｗ杯通算３勝。自己ベストは５００メートル３６秒８８、１０００メートル１分１３秒６６でともに今季Ｗ杯で記録。中学時代は陸上部に所属し、１００メートル障害が専門。１６４センチ。家族は両親、兄。