「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子５００ｍ」（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２２年北京五輪同種目銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は３７秒２７の好タイム。銅メダルを獲得し、通算９個目のメダルを獲得した。

１００ｍを１０秒４０とスタートダッシュに成功。その勢いのまま加速し、後続のプレッシャーをかけるタイムとなった。客席では姉の菜那さんも笑顔を浮かべていた。トレーニングルームで後続選手のレースを見守り、メダル獲得が決まるとガッツポーズ。走ってリンクに戻り、ヨハンコーチに抱きついた。

前回北京五輪で銀メダルを獲得した種目。５００ｍ以外も３種目出場することから、今大会、同種目の出場は体調次第で判断するとしていた。Ｗ杯でも１０００ｍ、１５００ｍに重点を置いてきたが、大舞台の５００ｍできっちり結果を残した。

２連覇が懸かっていた９日の１０００メートルは銅メダル。４度目の五輪で通算８個目のメダルとなったが、高木は「銅メダルの色を見て、悔しさが沸きあがってきた」と率直に話し、「過去の自分ができたマックスに到達していない部分はある」と現状を受け止めていた。

◆高木美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道幕別町出身。中学３年時に２０１０年バンクーバー五輪に出場。１８年平昌五輪では姉・菜那さんらと団体追い抜きで金メダルを獲得し、１５００メートルで銀、１０００メートルは銅。２２年北京大会は１０００メートルで金、５００メートル、１５００メートル、団体追い抜きは銀だった。１５００メートルの世界記録保持者。１６４センチ。