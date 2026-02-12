◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スピードスケート（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

女子５００メートルが行われ、２２年北京五輪銀メダルの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）が３７秒２７で銅メダルを獲得した。３大会連続メダルの１０００メートルを含めて、４種目で２大会連続表彰台に上ったこととなった。五輪通算メダル数は日本女子史上最多を更新する９個（金２、銀４、銅３）にとなり、２ケタの大台突破へ前進した。銅メダルが決まると、待機場所でガッツボーズ。日の丸を背負って、笑顔で場内を回ると、スピードスケート大国オランダのファンからも異例の「ミホ」コールが起きた。取材では「前回の北京五輪のときより順位は１つ落ちたが、今回はそんなにうまくいくと思っていなかった中でメダルを取り切れて素直にうれしい」と充実感を漂わせた。

昨年末の全日本選手権では２位に入るも、今大会リザーブ登録。日本スケート連盟の湯田淳強化部長は「補欠にはあるが、優先権は高木選手が持っている」と説明しており、高木も出場する意向を示してきた。銅メダルを獲得した９日の１０００メートルから１２日間で最大６レースと過密スケジュールが心配されたが、出場を決め結果を残した。

１０００メートルでは優勝したユタ・レールダム（オランダ）に１秒６４も離され、「レース直後は完敗だなっていうのがあった。表彰台に上って自分のメダルの色を見たときに、『ああ銅メダルなんだ』と感じて、すごく悔しさが込み上げてきた。このままでは終わらせない」と残り種目へ闘志を燃やしていた。この日は一転、表彰台でも笑顔が輝き、銅メダルを喜んだ。

前回北京大会の５００メートルは自身も驚く銀メダルだった。今回は一転して、メダル獲得するために出場したレースだった。「チーム・ゴールド」でも指導するウイリアムソン師円コーチは「狙えるものは全部狙っていく」と話し、レース前から本気度がうかがえた。

これで五輪で獲得したメダル数は９個となった。１０００メートルでメダルを獲得した際は「７個のメダルはすでに過去のもの。目の前のレースを考えていて、たぶんこのオリンピックが終わったら、メダルの総数については感じるのかな」と話すだけだった。だが、レース後にリンク上で抱き合ったヨハン・デビット・コーチからは「ブロンズだったけど、これがお前の８個目のメダルだ。それは決して簡単なことではない」と功績をたたえられていた。残すは団体追い抜きと本命の１５００メートル。「１１」まで記録を伸ばせば夏冬通じて日本勢単独３位の記録になる。日本のエースが真っ向からメダルを狙いに行く。

◆高木 美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道・幕別町生まれ。３１歳。帯広南商、日体大卒。１８年世界選手権総合優勝。１９年に１５００メートルの世界記録樹立。２０年全日本選手権で史上初の５種目Ｖ。五輪は１０年バンクーバー大会に史上最年少１５歳で出場。家族は両親と兄、平昌五輪２冠の姉・菜那さん。１６４センチ。