「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子５００ｍ」（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

五輪初出場の吉田雪乃（２３）＝寿広＝は３７秒９８で１３位に終わった。ゴール後には涙があふれた。

最初のスタートがフォルススタートとなり、仕切り直したがスタートの鋭さを欠き、最後も伸びきれなかった。ダウンで滑りながらも涙が止まらなくなり、しゃがみこむ場面も。その後、ベンチに座った後も涙が止まらず、高木美と握手を交わした後もずっとタオルで拭い続けた。

取材エリアでも「応援してくださる皆さんにお返ししたいという気持ちでスタートラインに立ったんですけど、それが結果として皆さんにメダルを届けることができなかったっていう結果で終わってしまったのが本当に申し訳ないという気持ちで・・・。自分が思い描いているような景色が一度も見れずに終わってしまいました」と、涙。「今後について本当は来年辞めたかったんですけど、辞められないんじゃないかと思って・・・辞めたかった。このままで終われないので。この先どのような形でやるか分からないですけど、前を向いていかないといけない」と、語った。

今季急成長を遂げた新ヒロイン。ただ、五輪初レースとなった９日の１０００メートルでは、本来の伸びやかな滑りが鳴りをひそめて１６位に沈んだ。「スタートから体ががちがちで動かなかった。（五輪は）出てみないと分からない難しさがあった」。それでも昨季からＷ杯３勝を挙げ、メダル候補として挑む本命種目の５００メートルに向けては「（１０００メートルで）緊張感を味わえたのは良かった。次は自分の滑りに集中したい」と気持ちを切り替えていた。

盛岡市出身で、大雪の日に産声を上げたため「雪乃」と名付けられた“冬の申し子”。３学年上の兄の影響で、小学４年生で競技を始めた。小、中時代は空手、少林寺拳法、陸上など他のスポーツも経験。「兄がやるからお前もやれって言われて、全部そのルートをたどってきた」と振り返りつつ、「スポーツ自体はあまり好きじゃなかった。結果的に感謝だけど、あの時は本当に嫌だった」と苦笑いする。

スピードスケート歴は１３年だが、「毎日辞めたいと思っていた」と明かす。「（この競技は）嫌いから入って、今も好きじゃない。年々、ちょっともっと嫌いになっている」と笑いながら吐露し、「寒いし、思っている以上にきつい。夏もきついし、冬もきつい」と本音を隠さない。

それでも恩師の盛岡工高・植津悦典監督らに報いようと努力を重ね、昨季はＷ杯で初優勝を含む２勝を挙げて一気にブレイク。さらに成長は止まらず、初の五輪切符を射止めたヒロインが夢舞台に臨んだ。

◆吉田雪乃（よしだ・ゆきの）２００３年１月２９日、盛岡市出身。小学４年生から競技を始めた。盛岡工高３年時に５００メートルで全日本ジュニア、インターハイ、国体で３冠に輝いた。２２年１月には世界ジュニア選手権５００メートル２位、１０００メートルは優勝。昨季は５００メートルでＷ杯２勝。今季は第４戦で勝利。寿広所属。１６４センチ。