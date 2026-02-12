ミラノ・コルティナ冬季オリンピックは１５日、カーリング女子１次リーグで日本は韓国に５−７で敗れた。

３大会連続のメダル獲得を目指す日本は通算１勝４敗となり、上位４チームによる準決勝進出に向けて、厳しい状況に追い込まれた。（デジタル編集部）

第７エンドを終えて３−３。日韓戦にふさわしく、両者が互いに譲らない競り合いが続いたが、局面が大きく動いたのは第８エンド。韓国のサードの２投目が日本の石を２つはじき出してナンバーワン、ツー、スリーの石を持つ。日本のスキップ吉村紗也香がドローを円心に決めてワンを取り返す。韓国が日本の石をはじいて再びワン、ツー、スリー。吉村の最終投で再びワンを奪取。しかし韓国の最終投が日本の石をずらして３点のビッグエンドに。第９エンドの２点で追いすがった日本だが、そのまま逃げ切られて試合が終わった。

１次リーグは１０チームの総当たりで上位４チームが準決勝に進出する。直近の五輪２大会の結果を見ても４強入りのチームには最低５勝が必要だった。今大会も同様の条件と予想すれば、日本は残る４試合で全勝して望みをつなぐことになる。

日韓戦は手痛い一敗となったが、試合後に中継テレビ局のインタビューにこたえた吉村は「前半は私のショットでうまく終われなくて２点ビハインドになったが、みんながつないでくれて、接戦になった。第８エンドは相手に大きなチャンスがいってしまったが、あきらめずに最後まで試合を運ぶことができた。負けは悔しいけれど、状態は上がっているので（残る試合も）みんなでショットをつないでいきたい」と前を向いた。