◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、バートン）は、１回目に７３・６５点をマークし、４位で決勝に進んだ。「決勝に行けてうれしい気持ちと、２回目のランでうまくいかなかった悔しい気持ちの半々かな」と率直な思いを口にした。

天候状況により、予選が１日前倒しになった。近年ジャッジの傾向のスタイルに重きを置いたルーティン（技の構成）から変更したという。「急きょ１日練習が減ったので、まず攻めるより、自分が一番自信のある技で、難易度重視でいった。時間が足りなかった」。それでも経験豊富な２４歳は、約１年ぶりに出した技もあったという中で、さすがの対応力を見せた。

また、公式練習で、セクションで技を出した際に顔から着地してしまったといい、右目付近が少し腫れていた。「（見えにくさの）ピークは過ぎたので大丈夫」と笑顔でうなずいた。「これ、やっさん（佐藤コーチ）に殴られたんですよ！ うそです（笑）」と軽快に冗談も飛ばしたりと、精神的にもいい状態で臨めているようだ。

「三度目の正直」を果たす。１６歳で初出場した１８年平昌大会ではスロープスタイル（ＳＳ）で１４位、２２年北京大会では５位。ビッグエアでは過去２大会連続で４位、今大会では１１位。あと一歩のところで五輪の表彰台には手が届いていない。競技生活２０年の節目でもあり、強い思いがにじむ。この種目で世界選手権銅メダリストは「自分がやりたいことに集中して、全力で滑れたらいいな」と悲願をかなえる。