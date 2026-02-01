リーグ・アン 25/26の第22節 ルアーブルとトゥールーズの試合が、2月15日23:00にスタッド・オセアンにて行われた。

ルアーブルはソフィアン・ブファル（MF）、イッサ・スーメレ（FW）、ラスール・ヌジャイ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトゥールーズはエメルソン（FW）、アーロン・ドヌム（FW）、ヤン・グボホ（MF）らが先発に名を連ねた。

2分にルアーブルのアロウナ・サンガンテ（DF）にレッドカードが出され退場してしまう。

30分、トゥールーズが選手交代を行う。ラフィク・メサリ（MF）に代わりサンティアゴ・イダルゴ（FW）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分に試合が動く。ルアーブルのイッサ・スーメレ（FW）がゴールを決めてルアーブルが先制。

しかし、45+3分トゥールーズが同点に追いつく。ラスムス・ニコライセン（DF）のアシストからジブリル・シディベ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

ルアーブルは後半の頭から選手交代。モリー・ディアウ（GK）からリオネル・ムパシ（GK）に交代した。

53分ルアーブルが逆転。ラスール・ヌジャイ（MF）のアシストからイッサ・スーメレ（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。ルアーブルが2-1で勝利した。

なお、ルアーブルは55分にシモン・エボノグ（MF）に、またトゥールーズは49分にクリスティアン・カセレス Jr.（MF）、54分にギョーム・レステ（GK）、70分にダヤン・メタリー（DF）、88分にサンティアゴ・イダルゴ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

