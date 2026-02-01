ブンデスリーガ 25/26の第22節 アウクスブルクとハイデンハイムの試合が、2月15日23:30にWWKアレーナにて行われた。

アウクスブルクはミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）、アレクシ・クロードモーリス（FW）、メルト・ケミュール（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するハイデンハイムはシュテファン・シマー（FW）、アリヨン・イブラヒモビッチ（MF）、エレン・ディンクチ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

59分、アウクスブルクは同時に2人を交代。アントン・カデ（MF）、ミヒャエル・グレゴリッチュ（FW）に代わりマリウス・ボルフ（MF）、ロドリゴ・リベイロ（FW）がピッチに入る。

64分、ハイデンハイムは同時に2人を交代。シュテファン・シマー（FW）、クリスティアン・コンテ（FW）に代わりマービン・ピエリンガー（FW）、サーロンド・コンテ（FW）がピッチに入る。

73分、アウクスブルクは同時に2人を交代。ロビン・フェラウアー（DF）、クリスティヤン・ヤキッチ（MF）に代わりディミトリス・ジャンヌリス（DF）、エルビス・レジュベツァイ（MF）がピッチに入る。

80分、ついに均衡が崩れる。アウクスブルクのアレクシ・クロードモーリス（FW）がPKが生まれアウクスブルクが先制する。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが以降は試合は動かず、アウクスブルクが1-0で勝利した。

なお、ハイデンハイムは79分にベネディクト・ギンバー（DF）、91+4分にブドゥ・ジブジバーゼ（FW）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 01:30:16 更新