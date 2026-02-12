ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが15日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同3位の韓国に5-7で敗れた。通算1勝4敗となり、敗退危機に陥った。

日本は有利な後攻の第2、3エンド（E）にスキップ・吉村紗也香のラストショットがミスとなり、1点ずつスチールを許す苦しい展開となった。

第4Eに2点奪って同点に追いついたが、第8Eは韓国のサード、キム・ミンジのスーパーショットでチャンスを作られると、大量3失点。第9Eに2点奪ったものの、最終第10Eにスチールできず韓国に屈した。

1次リーグ5戦で4敗。過去の五輪ではロコ・ソラーレが銅を獲得した2018年平昌、銀となった2022年北京は5勝4敗で準決勝に進出した。突破ラインが6勝3敗となった大会もある。

まさに崖っぷちに追い込まれ、16日（日本時間17日）には、世界ランク2位の強豪・カナダと激突する。勝利必須の状況となり、吉村は中継局のインタビューで「みんなでアイスをしっかり読んで、一つずつショットをつなげていきたい」と懸命に前を向いた。



