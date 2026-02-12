◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第10日 スピードスケート 女子500メートル（2026年2月15日 ミラノ・スピードスケート競技場）

女子500メートルが行われ、高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）が4組に登場。37秒27の自己ベストに近い好タイムを出した。

4組という早い段階で登場した高木に場内は大歓声。抜群のスタートを決め一気に加速。37秒27と4組が終わった時点でトップに立った。自己ベストは北京五輪での37秒12。ベストに近いタイムで後続のレースを待つ形となった。

今大会は1000メートルで銅メダルを獲得し、夏冬通じ日本最多メダル数を「8」に更新した。本命ではない500メートルで好タイムを叩き出し、金メダルを狙う団体追い抜き、大本命の1500メートルへさらに弾みをつけた。

同種目に日本人選手は3選手が出場。7組に登場した山田梨央（28＝直富商事）は武器の低い姿勢で加速し37秒78の好タイム。この時点で高木に続き2位につけた。レースは全15組。500メートルが本命の吉田雪乃（23＝寿広）は最後から2番目の14組に登場する。