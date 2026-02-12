「ミラノ・コルティナ五輪・スピードスケート女子５００ｍ」（１５日、ミラノ・スピードスケート競技場）

２２年北京五輪同種目銀メダルの高木美帆（３１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝は３７秒２７の好タイムでゴールした。

１００ｍを１０秒４０とスタートダッシュに成功。その勢いのまま加速し、後続のプレッシャーをかけるタイムとなった。客席では姉の菜那さんも笑顔を浮かべていた。

２連覇が懸かっていた９日の１０００メートルは銅メダル。４度目の五輪で通算８個目のメダルとなったが、高木は「銅メダルの色を見て、悔しさが沸きあがってきた」と率直に話し、「過去の自分ができたマックスに到達していない部分はある」と現状を受け止めていた。

４度目の大舞台に向けては新たな挑戦も経てきた。日本女子のエースは、北京五輪直後の２２−２３年シーズンから日本スケート連盟のナショナルチーム（ＮＴ）を離れ、新たに「チーム・ゴールド」を立ち上げた。恩師であるＮＴ前ヘッドコーチのヨハン・デビット氏に再び師事する二人三脚の形でスタートしたが、日本代表の佐藤綾乃らも合流。今季限りでの解散が決まっているが、現在は計７人のエリート精鋭集団で切磋琢磨してきた。

◆高木美帆（たかぎ・みほ）１９９４年５月２２日、北海道幕別町出身。中学３年時に２０１０年バンクーバー五輪に出場。１８年平昌五輪では姉・菜那さんらと団体追い抜きで金メダルを獲得し、１５００メートルで銀、１０００メートルは銅。２２年北京大会は１０００メートルで金、５００メートル、１５００メートル、団体追い抜きは銀だった。１５００メートルの世界記録保持者。１６４センチ。