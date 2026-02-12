◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

スノーボード女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛選手がスロープスタイルに出場。予選を2位で通過しました。

村瀬選手は1回目、ノーミスの完璧な滑りで、84.93点をマーク。暫定1位につけると、2回目には難度の高い技に挑戦しジャンプの着地でミス。それでも全体2位で予選を通過し、2冠へ向け好調のスタートとなりました。

競技後インタビューに応じた村瀬選手は「自分でも結構完璧なランが1本目で出せた」と振り返り、「決勝の練習として1260を2本目に出したんですけど、ちょっとスピードが足りなくてこけてしまった。それを課題点として決勝で活かしていきたい」と冷静に答えました。

さらにコンディションについて「コースに風が吹いていてスピードを出すことが難しかった」と明かし、いかに風の抵抗を受けないようにするかを試行錯誤。「服を脱いだり縮こまったり、できることはやった結果、めっちゃ走ったんで、諦めないことがすごい大事」と振り返りました。決勝に向けては「ジャンプの回転数が今回は1260でこけてしまった。決勝では決めたいジャンプ。またそのジャンプのつなぎが見所なので、大技をつなげるところを見て欲しい。全部出し切れるような滑りを皆さんにお届けできたらいいなと思います」と意気込みを語りました。

2冠がかかる決勝。最後には「この4年間めちゃくちゃ本気で練習してきた。前のスロープスタイルではめっちゃ悔しい思いをしたので、今まで辛かったり苦しかったことをここでぶつけようと思います」と2個目の金メダル獲得を目指す決意を口にしました。