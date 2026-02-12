【カーリング女子】日本1勝4敗で予選リーグ突破は厳しい状況 韓国に敗戦 スウェーデン無傷5連勝
◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会10日目/現地15日)
10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第5戦で2勝2敗の韓国と対戦しました。
日本は、3−3の同点で迎えた第8エンドに韓国の3得点を許す展開。第9エンドに2得点を奪うも、追いつくにはいたらず5−7で敗戦。これで予選リーグ1勝4敗で9位。予選リーグ突破へ後がない状況に追い込まれています。
スウェーデンは唯一の5連勝で首位キープ。アメリカは中国を破り4勝1敗で単独2位。日本に勝利した韓国は3勝2敗で4位タイ。日本は次戦現地16日夜にカナダと対戦します。
【予選リーグSession6結果】
韓国 7−5 日本
デンマーク 7−2 イタリア
スウェーデン 10−7 イギリス
アメリカ 6−5 中国
【予選リーグSession7カード】
スウェーデン − スイス
中国 − カナダ
デンマーク − イギリス
12日 負 4−8 スウェーデン
12日 負 7−10 デンマーク
14日 勝 7−5 スイス
14日 負 4−7 アメリカ
15日 負 5−7 韓国
16日 カナダ
17日 イタリア
18日 イギリス
19日 中国