◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック カーリング女子 予選リーグ(大会10日目/現地15日)

10チームの総当たりで、上位4チームが準決勝に進出できる予選リーグ。カーリング女子日本代表(フォルティウス)は、第5戦で2勝2敗の韓国と対戦しました。

日本は、3−3の同点で迎えた第8エンドに韓国の3得点を許す展開。第9エンドに2得点を奪うも、追いつくにはいたらず5−7で敗戦。これで予選リーグ1勝4敗で9位。予選リーグ突破へ後がない状況に追い込まれています。

スウェーデンは唯一の5連勝で首位キープ。アメリカは中国を破り4勝1敗で単独2位。日本に勝利した韓国は3勝2敗で4位タイ。日本は次戦現地16日夜にカナダと対戦します。

【予選リーグSession6結果】

韓国 7−5 日本

デンマーク 7−2 イタリア

スウェーデン 10−7 イギリス

アメリカ 6−5 中国

【予選リーグSession7カード】

スウェーデン − スイス

中国 − カナダ

デンマーク − イギリス

【日本代表の予選リーグ結果＆日程】※日付は現地時間12日 負 4−8 スウェーデン12日 負 7−10 デンマーク14日 勝 7−5 スイス14日 負 4−7 アメリカ15日 負 5−7 韓国16日 カナダ17日 イタリア18日 イギリス19日 中国