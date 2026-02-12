「ミラノ・コルティナ五輪・カーリング女子・１次リーグ、日本５−７韓国」（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

日本代表・フォルティウスは世界チームランク３位の韓国に敗れ、２連敗。通算１勝４敗となり、上位４チームによる決勝トーナメント進出は厳しい状況に追い込まれた。

日本は初日の１２日にスウェーデン、デンマークに連敗。１４日の強豪スイス戦で今大会初勝利を挙げたが、米国には敗れて１勝３敗でこの日を迎えた。

優位な後攻で迎えた第１エンドはブランクとすると、第２エンド、複数点のチャンスを作ったが、吉村のラストショットが自身のナンバー１の石をはじいてしまい、痛恨の１点スチール。続く第３エンドも複数点のチャンスを作ったが、相手のナンバー１をはじこうとした吉村の最終投がハウス手前の自分たちの石にかかってしまい、連続スチールを許した。

それでも第４エンドはしっかりとドローを決めて２点を奪い、同点とした。第５エンドの相手の後攻は１点にとどめ、前半を２−３で折り返した。

後半第６エンドに１点を取らされる形となり、同点。第７エンドは相手に複数点のピンチだったが、吉村が圧巻のダブルテークアウトで窮地を脱し、ブランクエンドに。しかし、第８エンド、韓国のサード、キム・ミンジがミラクルショットで日本のハウス内の石を一掃。吉村が好ドローを決めたが、韓国のスキップ、キム・ウンジにナンバー１をうまくはじかれて、３点のビッグエンドを作られ、試合の流れを決定付けられた。

第９エンドに２点を奪い追いすがったが、１点ビハインド、不利な先攻迎えた第１０エンドで力尽きた。

サードの小野寺は「大会の序盤に比べると少しずつ状態上がっている。もうちょっと自分たちのやりたいことを１つずつやっていきたい。状態は上がっている。それぞれの精度も上がっている。あとは自分たちのやってきたことを出して勝利につなげたい」と前を向き、吉村も「前半、私の最後のショットがうまくフィニッシュできず、２点ビハインドになってしまった。８エンド目にうまく決めきれず、相手にビッグエンドがいってしまった」と振り返りながら「でも諦めずに形を作りながらゲームを運んでいた。悔しいが諦めずに戦っていきたい。状態も上がってきている。自分たちのやりたいゲームを、いい組み立てを、ショットをつないでいきながら、１つ１つショットを繫いでいきたい」と今後を見据えた。

完全に追い込まれた。１７日には今大会不調ながら同１位のカナダとの試合も残し、１９日にはミュアヘッドは引退したものの前回北京大会金メダルの英国との対戦も残す。

１８年平昌大会はロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で通過、２２年北京大会もロコ・ソラーレが５勝４敗で３チームが並んだ中、ＤＳＣの差で準決勝に進出した。ボーダーラインを考えれば、あとは勝ち続けて他国の状況待ちとなる。

１０チームで争う１次リーグは全勝はスウェーデン（５勝０敗）のみで、メダル候補と呼ばれるチームの苦戦が目立ち、混戦状態となっている。目標に掲げたのは「金メダル」。奇跡を信じて目の前の一戦を勝ち続けるしかない。