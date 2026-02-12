【今日の献立】2026年2月16日(月)「チキントマトクリームパスタ」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキントマトクリームパスタ」 「サツマイモのパン粉焼き」 「アップルシャーベット」 の全3品。
子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。
【主食】チキントマトクリームパスタ
モッツァレラチーズを合わせたクリーミーなトマトクリームパスタ。
調理時間：20分
カロリー：846Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
水 1800ml
塩 18g
鶏もも肉 1枚
塩 適量 玉ネギ 1/4個
サラダ油 大さじ1
白ワイン 大さじ2
トマトピューレ 150g
ローリエ 1枚
モッツァレラチーズ 2/3~1個
ドライパセリ 適量
玉ネギは粗いみじん切りにする。モッツァレラチーズは粗く刻む。
2. スパゲティーをゆでる間にサラダ油をフライパンで中火で熱し、鶏もも肉を炒め、火が通ったら玉ネギを加えて炒め合わせる。
3. 白ワイン、トマトピューレ、ローリエを加え、煮たったらモッツァレラチーズを加え、塩適量で味を調える。
ここでスパゲティーがゆで上がっていなければ、いったん火を止めておいてください。
4. スパゲティーを(3)で和えて器に盛り、ドライパセリを振る。
【副菜】サツマイモのパン粉焼き
サツマイモのマッシュをサクサクのパン粉焼きに。
調理時間：30分
カロリー：247Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
塩 少々
パン粉 適量 ドライパセリ 少々
オリーブ油 大さじ2~3
バター 少々
2. (1)にパン粉を振ってオリーブ油をかけてオーブントースターで焼き、美味しそうな焼き色がついたら取り出し、ドライパセリを振る。
【デザート】アップルシャーベット
すりおろしたリンゴを冷やしかためた、食後にぴったりなデザート。
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：80Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
レモン汁 1/4個分(大さじ1/2)
砂糖 大さじ2.5
2. フォークでかいてシャーベット状にし、器に盛る。
子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。
【主食】チキントマトクリームパスタ
モッツァレラチーズを合わせたクリーミーなトマトクリームパスタ。
©Eレシピ
調理時間：20分
カロリー：846Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）スパゲティー (リングイネ)180g
水 1800ml
塩 18g
鶏もも肉 1枚
塩 適量 玉ネギ 1/4個
サラダ油 大さじ1
白ワイン 大さじ2
トマトピューレ 150g
ローリエ 1枚
モッツァレラチーズ 2/3~1個
ドライパセリ 適量
【下準備】鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、小さなひとくち大に切って塩をまぶす。
©Eレシピ
玉ネギは粗いみじん切りにする。モッツァレラチーズは粗く刻む。
©Eレシピ
【作り方】1. 鍋に湯を沸かして塩を入れ、スパゲティーをゆでる。表示の時間の1分前にザルに上げて水気をきる。
©Eレシピ
2. スパゲティーをゆでる間にサラダ油をフライパンで中火で熱し、鶏もも肉を炒め、火が通ったら玉ネギを加えて炒め合わせる。
©Eレシピ
3. 白ワイン、トマトピューレ、ローリエを加え、煮たったらモッツァレラチーズを加え、塩適量で味を調える。
©Eレシピ
ここでスパゲティーがゆで上がっていなければ、いったん火を止めておいてください。
4. スパゲティーを(3)で和えて器に盛り、ドライパセリを振る。
©Eレシピ
【副菜】サツマイモのパン粉焼き
サツマイモのマッシュをサクサクのパン粉焼きに。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：247Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）サツマイモ (小)1本 牛乳 大さじ1~2
塩 少々
パン粉 適量 ドライパセリ 少々
オリーブ油 大さじ2~3
バター 少々
【下準備】サツマイモは蒸し器で柔らかく蒸す。耐熱容器にバターを薄くぬる。オーブントースターを予熱し始める。
©Eレシピ
【作り方】1. サツマイモは粗熱が取れたら皮をむき、ボウルに入れてフォークで潰し、牛乳、塩を加えてペースト状にして耐熱容器に移す。
©Eレシピ
2. (1)にパン粉を振ってオリーブ油をかけてオーブントースターで焼き、美味しそうな焼き色がついたら取り出し、ドライパセリを振る。
©Eレシピ
【デザート】アップルシャーベット
すりおろしたリンゴを冷やしかためた、食後にぴったりなデザート。
©Eレシピ
調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：80Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ 保田 美幸
材料（2人分）リンゴ 1/2個
レモン汁 1/4個分(大さじ1/2)
砂糖 大さじ2.5
【下準備】リンゴは皮をむき、縦半分に切って芯を切り取る。
©Eレシピ
【作り方】1. ボウルでレモン汁と砂糖を混ぜ合わせ、リンゴをすりおろしながら加えて混ぜ合わせ、ラップをかけて冷凍庫で冷やしかためる。
©Eレシピ
2. フォークでかいてシャーベット状にし、器に盛る。
©Eレシピ