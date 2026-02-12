プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「チキントマトクリームパスタ」 「サツマイモのパン粉焼き」 「アップルシャーベット」 の全3品。
子供から大人まで楽しめる洋食の献立です。

【主食】チキントマトクリームパスタ
モッツァレラチーズを合わせたクリーミーなトマトクリームパスタ。

調理時間：20分
カロリー：846Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

スパゲティー  (リングイネ)180g
  水  1800ml
  塩  18g
鶏もも肉  1枚
  塩  適量 玉ネギ  1/4個
サラダ油  大さじ1
白ワイン  大さじ2
トマトピューレ  150g
ローリエ  1枚
モッツァレラチーズ  2/3~1個
ドライパセリ  適量

【下準備】

鶏もも肉は太い筋と余分な脂を切り取り、小さなひとくち大に切って塩をまぶす。

玉ネギは粗いみじん切りにする。モッツァレラチーズは粗く刻む。

【作り方】

1. 鍋に湯を沸かして塩を入れ、スパゲティーをゆでる。表示の時間の1分前にザルに上げて水気をきる。

2. スパゲティーをゆでる間にサラダ油をフライパンで中火で熱し、鶏もも肉を炒め、火が通ったら玉ネギを加えて炒め合わせる。

3. 白ワイン、トマトピューレ、ローリエを加え、煮たったらモッツァレラチーズを加え、塩適量で味を調える。

ここでスパゲティーがゆで上がっていなければ、いったん火を止めておいてください。
4. スパゲティーを(3)で和えて器に盛り、ドライパセリを振る。

【副菜】サツマイモのパン粉焼き
サツマイモのマッシュをサクサクのパン粉焼きに。

調理時間：30分
カロリー：247Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

サツマイモ  (小)1本 牛乳  大さじ1~2
塩  少々
パン粉  適量 ドライパセリ  少々
オリーブ油  大さじ2~3
バター  少々

【下準備】

サツマイモは蒸し器で柔らかく蒸す。耐熱容器にバターを薄くぬる。オーブントースターを予熱し始める。

【作り方】

1. サツマイモは粗熱が取れたら皮をむき、ボウルに入れてフォークで潰し、牛乳、塩を加えてペースト状にして耐熱容器に移す。

2. (1)にパン粉を振ってオリーブ油をかけてオーブントースターで焼き、美味しそうな焼き色がついたら取り出し、ドライパセリを振る。

【デザート】アップルシャーベット
すりおろしたリンゴを冷やしかためた、食後にぴったりなデザート。

調理時間：10分+冷やす時間
カロリー：80Kcal
レシピ制作：料理家・ソムリエ　保田 美幸

材料（2人分）

リンゴ  1/2個
レモン汁  1/4個分(大さじ1/2)
砂糖  大さじ2.5

【下準備】

リンゴは皮をむき、縦半分に切って芯を切り取る。

【作り方】

1. ボウルでレモン汁と砂糖を混ぜ合わせ、リンゴをすりおろしながら加えて混ぜ合わせ、ラップをかけて冷凍庫で冷やしかためる。

2. フォークでかいてシャーベット状にし、器に盛る。

