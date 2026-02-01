セリエA 25/26の第25節 パルマとベローナの試合が、2月15日23:00にエンニオ・タルディーニにて行われた。

パルマはマテオ・ペレグリーノ（FW）、ガブリエル・ストレフェッザ（FW）、エマヌエレ・バレリ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するベローナはギフト・オルバン（FW）、キーロン・ボウイ（FW）、ドマゴイ・ブラダリッチ（DF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。パルマのマンデラ・ケイタ（MF）のアシストからアドリアン・ベルナベ（MF）がゴールを決めてパルマが先制。

11分にベローナのギフト・オルバン（FW）にレッドカードが出され退場してしまう。

20分、ベローナが選手交代を行う。ラフィク・ベルガリ（DF）からジャン・アクパ（MF）に交代した。

このまま前半が終了するかと思われたが、前半終了間際の43分ベローナが同点に追いつく。アブドゥ・ハールイ（MF）がPKを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

パルマは後半の頭から選手交代。ラウタロ・バレンティ（DF）からヤコブ・オンドレイカ（MF）に交代した。

62分、パルマが選手交代を行う。マンデラ・ケイタ（MF）からニコルッシ・カビーリャ（FW）に交代した。

62分、ベローナが選手交代を行う。キーロン・ボウイ（FW）からアミン・サール（FW）に交代した。

69分、パルマが選手交代を行う。オリバー・ソレンセン（MF）からガエタノ・オリスタニオ（MF）に交代した。

79分、ベローナは同時に2人を交代。アブドゥ・ハールイ（MF）、シェイク・ニアッセ（MF）に代わりトビアス・スロットセイガー（DF）、スアト・セルダル（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分パルマが逆転。ニコルッシ・カビーリャ（FW）のアシストからマテオ・ペレグリーノ（FW）がヘディングシュートを決めて2-1と逆転する。

その後もパルマの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、パルマが2-1で勝利した。

なお、パルマは41分にアレッサンドロ・チルカティ（DF）、45+2分にラウタロ・バレンティ（DF）に、またベローナは86分にジャン・アクパ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 01:00:26 更新