ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スノーボード男女スロープスタイルの予選が行われた。

悪天候が予想されたため、１日前倒しして実施された。女子は、ビッグエア金メダルの村瀬心椛（ここも）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８４・９３点の２位、岩渕麗楽（れいら）（バートン）が７３・６５点の４位、深田茉莉（ヤマゼン）が７１・０３点の７位に入って決勝に進んだ。鈴木萌々（キララクエストク）は１８位で敗退。男子では、木俣椋真（ヤマゼン）が８０・８３点の４位、長谷川帝勝（たいが）（ＴＯＫＩＯインカラミ）が７２・０３点の９位で決勝進出を決めた。ビッグエア金メダルの木村葵来（きら）（ムラサキスポーツ）は１４位で敗退。荻原大翔（ＴＯＫＩＯインカラミ）は欠場した。

２冠へ好発進…村瀬、逆スタンスの３回転決める

女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬が２冠に向けて好発進。１回目でジブと呼ばれる障害物をそつなくこなし、最後のエアでも通常とは逆のスタンスの３回転を鮮やかに決めた。村瀬は「１本目から良い滑りができた。自分の滑りをしたら絶対結果がついてくると思うので、２冠は考えずに力を出し切れたらいい」と意気込んだ。