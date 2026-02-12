ミラノ・コルティナ五輪

ミラノ・コルティナ五輪のカーリング女子1次リーグが15日に行われ、国別世界ランク5位の日本（フォルティウス）は同3位の韓国に5-7で痛恨の黒星を喫した。これで通算1勝4敗となり、敗退危機に陥った。

3大会連続メダルを目指す日本が、厳しい状況に追い込まれた。1次リーグ5戦で早くも4敗目。突破の最低ラインは5勝4敗とみられ、大ピンチに陥った。

スキップ・吉村紗也香が「できることに集中しながら一つずつみんなでショットをつないでいきたい」と気合を入れて臨んだ韓国戦でも、序盤に精彩を欠いた。

有利な後攻の第2、3エンド（E）に吉村のラストショットがミスとなり、1点ずつスチールを許す苦しい展開。第4Eに2点奪って同点に追いついたが、第8Eは韓国のサード、キム・ミンジのスーパーショットでチャンスを作られると大量3失点。3-6とリードを広げられた。

第9E、諦めない日本は2点を奪い、1点ビハインドで最終Eへ。しかし不利な先攻で追いつけなかった。

2018年平昌銅、2022年北京銀のロコ・ソラーレはともに5勝4敗でなんとか準決勝に進出し、表彰台に駆け上がった。ラテン語で「より強く」を意味するフォルティウス。可能性を信じ、白星を積み重ねるしかない。



（THE ANSWER編集部）