◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、３大会連続出場の岩渕麗楽（れいら、バートン）は４位で１２人で行われる決勝に駒を進めた。村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位、深田茉莉（ヤマゼン）は７位で通過。鈴木萌々（キララクエスト）は１８位で敗退した。

岩渕にとって３回目の五輪。１６歳で初出場した１８年平昌、２２年北京両五輪では、２大会連続で表彰台に一歩届かずに４位。競技生活２０周年の節目と意気込むミラノで“三度目の正直”となるメダル獲得に挑んでいる。９日のビッグエア（ＢＡ）は１１位で届かなかったが、「楽しかったです。一番やりきれたんじゃないかなと思います」と表情はすっきりしていた。

たくさんの応援を改めて実感し、「人の温かさを感じる。自分の頑張り以上に見てくれている人がいることを、じわじわ実感してきて、うれしさと悔しさ、半々な感じです」と岩渕。スロープスタイルで悲願を達成してみせる。

◇岩渕 麗楽（いわぶち・れいら）

▽生まれとサイズ ２００１年１２月１４日、岩手・一関市生まれ。２４歳。身長１４９センチ。

▽競技歴と学歴 ４歳で始め、中学１年でプロ転向。１５歳だった１７〜１８年季からＷ杯に参戦し、１７年１２月にＢＡで初優勝。スロープスタイル（ＳＳ）と合わせ、通算９勝。世界選手権は４度出場で、２５年ＢＡ銀、ＳＳ銅。五輪は１８年平昌ＢＡ４位、ＳＳ１４位、２２年北京ＢＡ４位、ＳＳ５位。２３年冬季ＸゲームＢＡ初制覇。岩手・一関学院高―法大。

▽麗楽の名の由来 「覚えやすく、世界で通用するように」

▽趣味 読書「推理小説が好き」で東野圭吾氏の「白夜行」がお気に入り。

▽家族 両親と妹。