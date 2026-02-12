◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、初出場の１８歳・鈴木萌々（もも、キララクエスト）は１８位で１２人で行われる決勝に進めなかった。村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位、岩渕麗楽（れいら、バートン）は４位、深田茉莉（ヤマゼン）は７位で通過した。

９日のビッグエア（ＢＡ）では表彰台にあと一歩の６位だった鈴木。「今は、すごい悔しい気持ちでいっぱいです」と淡々と振り返り「スロープスタイルこそ金メダルを取りたいです」と力強く話していた。

両親の影響で３歳からスノーボードを始め、メキメキ成長を遂げてきた鈴木。昨シーズンからＷ杯に参戦すると、第３戦のクラーゲンフルト大会ＢＡで自身初の表彰台となる３位に入り世界選手権ＢＡも４位。新鋭として注目を集めた。

◇鈴木 萌々（すずき・もも）２００７年１０月２９日、新潟市生まれ。１８歳。

▽競技歴 両親の影響で３歳からスノーボードを始め、大沢中１年時に全日本ジュニア選手権２位。美田園高２年時の昨季からＷ杯初参戦し、第３戦クラーゲンフルト大会ＢＡ３位、第５戦アスペン大会ＢＡ３位、世界選手権ＢＡ４位、ＳＳ８位。今季はＷ杯第２戦の北京大会ＢＡ３位。

▽夢 小学５年生から「五輪に出たい」という夢を持ち、本格的にトレーニングを開始した。

▽インスタグラム 自身の競技写真や、もこもこのニットを着たおしゃれな写真などを投稿。