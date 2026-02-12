乃木坂46、41thシングルセンターは池田瑛紗 フロントは遠藤さくら＆五百城茉央【フォーメーション一覧】
アイドルグループ・乃木坂46の通算41枚目シングル（4月8日発売）の選抜メンバー16人が、15日深夜放送のテレビ東京系『乃木坂工事中』で発表された。今シングルでは、池田瑛紗がセンターを務める。また、41stシングルのタイトルは「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」に決定した。
【写真】色気たっぷり…白肌あらわなキャミソール姿の池田瑛紗
池田は今作で表題曲初センターに抜てき。フロントには遠藤さくら、五百城茉央が選抜された。6期生メンバーの選抜入りはなかった。
番組で池田は「すごくうれしいです。びっくりしました。ずっとその背中を見せ続けてきてくれた先輩の姿があるので、まだフワフワしてる部分はあるんですけど、選んでいただいたからには死ぬ気で頑張ります」と意気込みを語った。
池田瑛紗はグループに在籍しながら東京藝術大学に通う異色の経歴の持ち主。2025年は初の個展「Wings:あひるの夢」を開催、TV CM「サムライマック『二兎を追ってもいいじゃないか。』」篇に起用されるなど、活動は多岐に渡る。初のセンターとなる池田が、グループをどんな色に染めていくのか。
■乃木坂46 41thシングル選抜メンバー＆フォーメーション
3列目：筒井あやめ、小川彩、弓木奈於、菅原咲月、田村真佑、冨里奈央、林瑠奈
2列目：中西アルノ、井上和、梅澤美波、賀喜遥香、川崎桜（崎＝たつさき）、一ノ瀬美空
1列目：遠藤さくら、池田瑛紗、五百城茉央
