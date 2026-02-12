◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子団体パシュート準々決勝(大会10日目/現地15日)

スピードスケートの男子団体パシュートで日本は

8チームが2チームずつ4組に分かれ、タイムが良かった上位4チームが準決勝に進めるパシュート。

準々決勝1組目にドイツと同組で登場した日本は佐々木翔夢選手、山田和哉選手、蟻戸一永選手の3人で臨みます。序盤はドイツを上回るペースで快調に飛ばしますが、中盤に最後方の蟻戸選手がバランスを崩し隊列がわずかに乱れ3分48秒14で8組中8位となりました。

トップとなったのは2組目に登場した地元イタリア、今季世界記録をマークしたアメリカと同組で滑るとアメリカが先行する展開となりますが、ラスト1週でイタリアが逆転し準々決勝1位通過を決めました。

準決勝は1位イタリア対4位オランダ、2位アメリカ対3位中国となり、勝利チームが決勝に進みます。

▽男子団体パシュート準々決勝結果

1位:イタリア(3分38秒40)2位:アメリカ(3分39秒37)3位:中国(3分41秒66)4位:オランダ(3分41秒85)5位:フランス(3分42秒70)6位:ノルウェー(3分44秒36)7位:ドイツ(3分45秒28)8位:日本(3分48秒14)