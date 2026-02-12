◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で、２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。５−７で敗れ、通算１勝４敗となり、上位４チームによる準決勝進出に向け、崖っぷちに追い込まれた。

３−３の同点で迎えた第８エンド（Ｅ）だった。第７Ｅを、復調なった最終投者（スキップ）吉村紗也香のスーパー・ダブルテイクアウトで相手の複数得点を防ぎ、両チームとも得点が入らないブランクエンドでしのいで迎えたエンドだった。

この日、好調な韓国の３人目、サードが、これもフォルティウスのストーン（石）を２つ同時にはじき出すダブルテイクアウトで、陣形が韓国有利に変わった。最後、韓国のスキップが決め３得点。差を３点に広げられたのが痛かった。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。

過去２大会、上位４チームに入る１次リーグの勝敗数は５勝４敗だ。２０１８年平昌五輪では、日本代表のロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で準決勝に進出。２０２２年北京五輪では、日本代表のロコ・ソラーレと、英国、カナダの３チームが５勝４敗で並んだ。当該間の対戦でも差がつかず、最後はドローショットチャレンジ（試合前に先攻か後攻を選べる権利を獲得するために行うドローショット。中心に近い方が権利を得る）の数値が低い順に３位英国と４位日本が準決勝に進んだ。