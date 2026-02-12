◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽スノーボード（１５日・リビーニョ・スノーパーク）

【リビーニョ（イタリア）１５日＝宮下京香】スノーボード女子スロープスタイル（ＳＳ）予選が行われ、初出場の１９歳・深田茉莉（ヤマゼン）は７位で１２人で行われる決勝に駒を進めた。村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）は２位、岩渕麗楽（れいら、バートン）は４位で通過。鈴木萌々（キララクエスト）は１８位で敗退した。

９日のビッグエア（ＢＡ）では表彰台に届か９位。「他の大会と違って重圧とか全然違ったので、ここで決めきれるような選手になりたいってもっと強く思いました」と冷静に振り返り、ＳＳへ「いつも通りの滑りがしたい」と意気込みを語っていた。

◇深田 茉莉（ふかだ・まり）

▽生まれとサイズ ２００７年１月１日生まれ。愛知・みよし市出身。１９歳。身長１５７センチ。

▽競技歴と学歴 幼少時はスキーに励み、兄・渚さんの影響で７歳の時にスノーボードを始める。１３歳で佐藤コーチと出会い、本格的に競技を開始。愛知から埼玉の練習施設に通い、高校は通信制にして埼玉に拠点を移す。２２年１２月、１５歳の時に初出場したＢＡのＷ杯で初優勝。スロープスタイル（ＳＳ）と合わせ、通算４勝。２５年世界選手権でＢＡ銅、ＳＳ４位。愛知・椙山女学園中―通信制のＳ高卒。

▽家族構成 両親と３歳上の兄・渚さんと姉が双子で、５歳下の弟がいる４人きょうだいの３番目。

▽好物 兄が作ったチキンのトマト煮。