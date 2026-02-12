■ミラノ・コルティナ五輪 スピードスケート男子パシュート準々決勝（16日、ミラノ・スピードスケートスタジアム）

【競技日程・日本代表一覧】ミラノ・コルティナ冬季五輪が開幕、前回大会の過去最多メダル数「18」を超えられるか？

スピードスケート男子パシュートの準々決勝が16日に行われて、日本は3分48秒14で8位、上位4位に入れず、準決勝進出とはならなかった。順位決定戦で7位のドイツと対戦する。

レースでは2チームが同走し、男子は8周。準々決勝はタイムトライアルが採用され、上位4チームが準決勝に進出。準決勝では各レースで先着した方が決勝に進み、負けたチームが3位決定戦にまわる。

日本は山田和哉（24、ウェルネット）、佐々木翔夢（19、明治大）、蟻戸一永（23、ウェルネット）で臨んだ。序盤はスピードに乗ったスケーティングを見せた日本だったが、中盤で蟻戸がバランスを崩し、隊列が崩れて離れるシーンも。日本は3分48秒14で8位、順位決定戦で7位のドイツと対戦する。

レース後、佐々木は「実力不足かなと。練習の時よりスピードが乗らなかった」と話し、山田は「レースの時の方が（会場の）気温が高くラップが落ちるのが早かった」と難しい状況だったと語った。

最強国・アメリカと同走となったイタリアが3分38秒40と好タイムをマークして1位、アメリカが2位となった。

【スピードスケート男子パシュート準々決勝 結果】

1位：イタリア 3分38秒40

2位：アメリカ 3分39秒37

3位：中国 3分41秒67

4位：オランダ 3分41秒85

5位：フランス 3分42秒70

6位：ノルウェー 3分44秒36

7位：ドイツ 3分45秒28

8位：日本 3分48秒14

【準決勝対戦】

イタリアーオランダ

アメリカー中国

