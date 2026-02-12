ロックバンド「King Gnu」の常田大希（33）が15日、自身のインスタグラムで生配信を実施。今月21日の仙台公演を皮切りに始まる全国ツアーについて、来場者による公演中の撮影を全編許可するという異例の発表を行った。

海外では、公演中に観客がスマホなどで写真、動画を撮影することが許可されていることが一般的だが、日本国内での公演では原則的に禁止されている場合が多い。

常田は生配信で「ライブ中の撮影についてなんですけど、結論から言いますと、全編撮影可ということで、次のツアーからね。全編撮影可にします」と表明。

その理由について「というもの、いろんなところに行くじゃない、国とかもね。日本だけ厳しくない？っていうのがずっと気になっていて。日本ほどマナーがいい国はなかなかないのに、日本が一番厳しい。ルールというものもできるだけ減らしたいなと思っていて」と明かした。

ファンからは数曲だけ撮影可能にしてほしいとの意見も寄せられたというが、「前に何回かやったことがあって。そうすると、撮影会みたいになっちゃう。その数曲だけ一斉にカメラを向けてくるというか。ていうのをやると曲が完全に死ぬので。数曲解禁はこっちが嫌だなっていう感じで」と説明した。

そして「ライブ全編を撮影してYouTubeとかでマネタイズするというのは推奨していない」と指摘した上で「あなたの良心で」とファンに呼びかけていた。