ミラノ・コルティナオリンピックは１５日、スノーボード女子スロープスタイル予選が行われ、ビッグエア（ＢＡ）で活躍した日本選手４人が出場。

ＢＡ金メダルの村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が２位通過を果たしたほか、岩渕麗楽（バートン）が４位、深田茉莉（ヤマゼン）が７位で決勝に進んだ。鈴木萌々（キララクエストク）は１８位で敗退した。

この種目は、レールやジャンプ台、ボックスなどさまざまな障害物のあるコースを滑走する中でジャンプなどの技を繰り出し、難易度や独創性、完成度を競う。６つのセクションごとの得点が計６０点、滑走全体のコンポジション（構成）が４０点の合計１００点満点で採点される。予選は２回滑って、高い方の得点のみを採用。上位１２人が決勝に進む。

村瀬は１回目の試技で８４・９３点の高得点をマーク、２回目はジャンプで手をつく場面もあり得点を伸ばせなかったが、余裕をもって決勝に進んだ。

岩渕も１回目で英語の実況者が「ソリッド・ラン」と表現する安定した演技で７３・６５点をマーク。２回目はこれを上回らなかった。深田は１回目の７１・０３点で予選を突破。鈴木は１、２回目ともミスがあり２回目の５３・５０点が最高だった。

予選１位は前回北京大会の金メダリストで、今大会のＢＡ２位だったゾイ・サドフスキシノット（ニュージーランド）。