■ミラノ・コルティナ五輪 スノーボード女子スロープスタイル予選（15日、リビーニョ）

ミラノ・コルティナオリンピック™のスノーボード女子スロープスタイル予選が行われ、ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬心椛（21、TOKIOインカラミ）が84.93点（1回目）で予選を2位で通過した。

日本勢は4人出場し、岩渕麗楽（24、BURTON）が73.65点（1回目）で4位、深田茉莉（19、YAMAZEN）は71.03点（1回目）で7位で予選突破。鈴木萌々（18、キララクエスト）は53.50点（2回目）の18位と予選で敗退。日本勢は3人が決勝進出を果たした。連覇狙うS.S.ゾイ（24、ニュージーランド）が88.08点（2回目）でトップに立った。

スロープスタイルは悪天候が予想され、日程が16日から15日へと変更になった。ビッグエアとの2冠を狙う村瀬は、1回目、高さのあるトリックで観客を沸かせ、最後はダイナミックなダブルコーク1080を決めた。84.93点で1回目を終えてトップに。2回目は高難度のトリプルコークの1260に挑むが、着地でバランスを崩した（35.13点）。

予選を終えた村瀬は「完璧なランが一本目で出せたので、2本目に決勝の練習として1260を出したんですけど、ちょっとスピードが足りなくコケてしまった」と予選を分析。2個目のメダルに向け「この4年間、めちゃめちゃ本気で練習してきたので、辛かったことや、苦しかったことをここでぶつけたい」と意気込んだ。



スロープスタイルは、コースの斜面に連続的に設置されたジャンプ台やレール、ボックスなどの“ジブアイテム”を使用し、トリックを組み合わせて演技。ジャンプの高さやトリックの難度、バリエーション、完成度などを総合的に評価して採点する。

予選は男女ともに30 名が出場し、それぞれ2本ずつ滑走。2本のうちベストスコアで競い、上位12 名が決勝に進出する。