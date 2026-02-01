エールディヴィジ 25/26の第23節 ヘーレンフェインとズウォレの試合が、2月15日22:30にアーベ・レンストラ・スタディオンにて行われた。

ヘーレンフェインはラッセ・ノルダス（FW）、ルカ・オイエン（FW）、リンゴ・メールフェルト（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するズウォレはショラ・ショレティレ（MF）、コーエン・コストンス（MF）、ヨウネス・ナムリ（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。ズウォレのコーエン・コストンス（MF）のアシストからヨウネス・ナムリ（MF）がゴールを決めてズウォレが先制。

さらに16分ズウォレが追加点。ヨウネス・ナムリ（MF）のアシストからトリスタン・ホーイヤ（DF）がゴールで0-2。さらにリードを広げる。

しかし、30分、ヘーレンフェインのヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからマクサンス・リベラ（MF）がゴールを決めて1-2と1点差に迫る。

ここで前半が終了。1-2とズウォレがリードしてハーフタイムを迎えた。

ズウォレは後半の頭から選手交代。シモン・グラベス（DF）からオリビエ・アールツセン（DF）に交代した。

52分ヘーレンフェインが同点に追いつく。マーカス・リンデイ（MF）のアシストからラッセ・ノルダス（FW）がゴールを決めて2-2。試合は振り出しに。

62分、ズウォレは同時に2人を交代。カイ・デローイ（FW）、タイス・オースティング（MF）に代わりジコ・ブールメースター（MF）、オディセウス・ベラナス（MF）がピッチに入る。

その直後の64分ヘーレンフェインが逆転。ヨリス・ファンオフェレーム（MF）のアシストからリンゴ・メールフェルト（MF）がゴールを決めて3-2と逆転する。

69分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。ルカ・オイエン（FW）からエセル・グルブズ（MF）に交代した。

72分、ズウォレが選手交代を行う。シェレル・フロラヌス（DF）からテイス・ベルターシュ（DF）に交代した。

76分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。オリバー・ブラユデ（MF）からマツ・エフブリング（DF）に交代した。

83分、ズウォレが選手交代を行う。ショラ・ショレティレ（MF）からヤン・ファベルスキ（MF）に交代した。

87分、ヘーレンフェインが選手交代を行う。マクサンス・リベラ（MF）からニコライ・ホップランド（DF）に交代した。

後半終了間際の90分ヘーレンフェインに貴重な追加点が入る。マツ・エフブリング（DF）のアシストからエセル・グルブズ（MF）がゴールを決めて4-2。2点差に広げる。

そのまま試合終了。ヘーレンフェインが4-2で勝利した。

なお、ヘーレンフェインは31分にマクサンス・リベラ（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-02-16 00:30:36 更新