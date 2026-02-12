◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 女子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)

スノーボード女子スロープスタイル予選が行われ、日本勢は村瀬心椛選手ら3人が決勝進出を決めました。

女子ビッグエアで金メダルを獲得した村瀬選手が1回目で84.93の高得点をマーク。全体2位で2冠を目指します。

また岩渕麗楽選手は73.65で4位、深田茉莉選手は71.03で7位通過。鈴木萌々選手は53.50で18位となり、決勝進出の上位の12人までに入れませんでしたが、日本勢は3人が決勝進出となりました。

今大会日本勢は、大会10日目に堀島行真選手がスキーフリースタイル男子デュアルモーグルで銀メダルを獲得し、計16個のメダルを獲得。その中でスノーボードは男女合わせて、6個のメダルをつかんでいます。

同日に行われた男子スロープスタイルでは、木俣椋真選手が4位、長谷川帝勝選手が9位に入り、2人が予選を突破。絶好調の日本スノーボード陣が挑むスロープスタイル決勝は、女子が17日、男子が18日に行われる予定です。