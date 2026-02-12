◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽カーリング（１５日、コルティナ・カーリング五輪競技場）

カーリング女子の１次リーグ（Ｌ）で、世界ランキング５位の日本代表フォルティウスは５戦目で、２０２４年世界選手権銅メダルで同３位の韓国と対戦。第８エンド（Ｅ）を終わって、３−６と点差が広がった。

フォルティウスは３戦目で、世界選手権１０度の優勝を誇る世界１位のカナダを下す金星で、五輪初白星を挙げた。その勢いを続く米国戦にも持ち込みたかったが、第８Ｅで有利な後攻ながら３失点。第９Ｒで負けを認めるコンシードで敗退し、通算１勝３敗で韓国戦を迎えた。

２−３で有利な後攻で迎えた第６Ｅ。フォルティウスは細かいミスが続き、複数点を取れる陣形を作れない。最後は１点を取らされる形となり、最終投者（スキップ）の吉村紗也香が中心に止め、１点を取り３−３の同点となった。

第７Ｅは韓国が有利な後攻。ここでも吉村のスーパーショットがフォルティウスの窮地を救った。最終投で、相手のストーン（石）を２つ同時にはじき出し、複数得点を防いだダブルテイクアウトのスーパーショット。覚悟した相手の複数得点を両チームともに点が入らないブランクエンドにして第８Ｅに入った。

しかし第８Ｅは、韓国の３人目に投げるサードのスーパーショットにやられた。中心に近い２つのフォルティウスの石を同時にはじき出すダブルテイクアウトを決められ、最後は３点を奪われた。

１次リーグは１０チームが総当たりを行い、上位の４チームが準決勝に進出する。準決勝は１次リーグの１位と４位、２位と３位が対戦し、勝者が決勝に進み、敗者は３位決定戦に回る。

過去２大会、上位４チームに入る１次リーグの成績は５勝４敗以上だ。２０１８年平昌五輪では、日本代表のロコ・ソラーレが５勝４敗の４位で準決勝に進出。準決勝で韓国に敗れたが、３位決定戦で英国に勝ち、銅メダルを獲得した。

２０２２年北京五輪では、日本代表のロコ・ソラーレと、英国、カナダの３チームが５勝４敗で並んだ。当該間の対戦でも差がつかず、最後はドローショットチャレンジ（試合前に先攻か後攻を選べる権利を獲得するために行うドローショット。中心に近い方が権利を得る）の数値が低い順に３位英国、４位日本、５位カナダとなった。日本は準決勝でスイスを破り、決勝で英国に敗れ銀メダルに輝いた。